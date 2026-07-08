ترمب: أمرت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا

خبرني - انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إسبانيا بشدة الأربعاء، معلنا اعتزام الولايات المتحدة وقف كل معاملاتها التجارية معها، فيما جدد اتهام مدريد بالتقصير في المساهمة في الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي.

وقال ترمب لدى وصوله إلى قمة لحلف الناتو في أنقرة "إسبانيا قضية خاسرة. لم نعد نرغب في إجراء أي تعاملات تجارية مع إسبانيا".

من جانبه، دافع الأمين العام للحلف مارك روته عن إسبانيا، متحدثا عن "الخطوة الهامة التي اتخذتها العام الماضي" في ما يتعلق بإنفاقها العسكري، وذلك قبيل الافتتاح الرسمي لقمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة.

وقد انتقد ترمب مرارا مدريد لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية لتنفيذ هجمات جوية خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ نهاية شباط.