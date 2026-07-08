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21 قتيلا و7 مصابين في انهيار أرضي شمال غرب الصين

  • 08 تموز 2026
  • 12:28
21 قتيلا و7 مصابين في انهيار أرضي شمال غرب الصين

خبرني  - لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون بجروح طفيفة، إثر انهيار أرضي وقع اليوم الأربعاء، في بلدة نانهي التابعة لمقاطعة تانتشانج في إقليم جانسو شمال غرب الصين.

وأفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) نقلا عن السلطات، بأن الانهيار أدى أيضا إلى محاصرة 33 شخصا تحت الأنقاض، فيما سارعت فرق إدارة الطوارئ والإطفاء والشرطة إلى موقع الحادث لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وسط استمرار الجهود للوصول إلى جميع المحاصرين.

ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية فيما قد تتغير حصيلة الضحايا مع استمرار البحث عن المفقودين.

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