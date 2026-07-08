الأردن .. المدعي يوجه تهمة واحدة لقاتلة زوجها قبل 11 عاما

خبرني - وجه المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد لامرأة متهمة بقتل زوجها في منطقة ابو نصير شمال العاصمة عمان قبل 11 عاما، وذلك بعد ان كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في قضية اختفاء بقيت مجهولة منذ عام 2015.

وقرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى توقيف المتهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، عقب تحويلها من قبل الجهات المختصة بعد اعترافها بارتكاب جريمة قتل زوجها ودفن جثمانه داخل فناء المنزل.

التحقيقات تعيد فتح ملف رجل اختفى عام 2015

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أمس ان فريق التحقيق في القضايا المجهولة في ادارة البحث الجنائي، وبالتعاون مع قيادة امن اقليم العاصمة وشمال عمان، تمكن من اعادة فتح ملف تغيب أحد الاشخاص الذي كان قد عمم عن اختفائه منذ عام 2015.

واوضح ان فرق التحقيق المتخصصة في متابعة القضايا المجهولة باشرت مراجعة تفاصيل القضية من جديد، حيث قادت عمليات البحث وجمع المعلومات الى وجود شبهات تربط زوجة المتغيب بحادثة اختفائه.

وبين الناطق الاعلامي ان التحقيقات كشفت وجود علاقة للزوجة بواقعة التغيب، ليجري القاء القبض عليها والتحقيق معها حول ملابسات القضية التي بقيت دون حل لنحو 11 عاما.

وخلال التحقيق، اعترفت المشتبه بها بقيامها بقتل زوجها قبل سنوات داخل المنزل بعد خلافات وقعت بينهما، حيث افادت بانها قامت بضربه على الراس وطعنه، ومن ثم دفن جثمانه في فناء المنزل.

واضاف ان المشتبه بها قامت بعد ذلك بالإبلاغ عن تغيب زوجها، الامر الذي ابقى القضية ضمن ملفات الاشخاص المفقودين حتى اعادة فتحها من قبل فرق التحقيق المختصة.

البحث عن الجثمان يكشف تفاصيل القضية بعد سنوات طويلة

واكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى اخطار المدعي العام المختص بكافة تفاصيل التحقيق، فيما باشرت الفرق المختصة اجراءات البحث عن الجثمان داخل موقع المنزل.

وجاءت هذه التطورات بعد جهود تحقيقية استهدفت مراجعة ملفات القضايا المجهولة واعادة فحص المعلومات المرتبطة بها، بهدف الوصول الى مصير الاشخاص الذين بقيت قضايا اختفائهم دون اجابات.

وتواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات في القضية، تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة واحالتها الى القضاء وفق الاصول.