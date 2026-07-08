أورنج الأردن تتصدر عالمياً بأعلى معايير خدمة الزبائن للعام السابع على التوالي بتجديد شهادة COPC

خبرني - استكمالاً لنهجها القائم على الارتقاء بتجربة الزبائن، أعلنت أورنج الأردن عن تجديد حصولها على شهادة COPC العالمية للعام السابع على التوالي عام 2026. ويأتي هذا تقديراً لالتزام الشركة الراسخ بأعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي في تقديم خدماتها، وتأكيداً على ريادتها وتميزها، لترتقي بذلك إلى نخبة من كبرى الشركات العالمية الحاصلة على هذه الشهادة المرموقة.

وجددت الشركة حصولها على الشهادة التي تُمنح للمؤسسات التي تحقق مستويات متميزة في إدارة عمليات وتجربة الزبائن، بما يعكس نجاحها المستمر في المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وتعزيزها. كما تؤكد هذه الخطوة مكانة الشركة كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول في المملكة وشريك موثوق يحرص على تقديم تجربة متكاملة ومتميزة تلبي احتياجات الزبائن عبر مختلف نقاط التواصل.

وأكدت أورنج الأردن أن هذا الإنجاز يجسد التزامها بالتميّز والتحسين المستمر، بما يضمن توفير تجربة زبائن سلسة وموثوقة ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية، مشيرةً إلى أن رضا الزبائن يشكل جوهر نجاحها والمحرّك الرئيسي لاستراتيجيتها التي تركز على بناء علاقات طويلة الأمد مع الزبائن من خلال تفاعلات مثمرة ومستدامة في مختلف مراحل رحلتهم، مع استباق احتياجاتهم وتلبية تطلعاتهم المتجددة. كما تعكس سبع سنوات متتالية من تجديد هذه الشهادة العالمية الدور المحوري الذي تؤديه الشركة في دعم التحول الرقمي في الأردن وتعزيز منظومة الابتكار الوطني من خلال مبادراتها ذات الأثر الإيجابي وحلولها الرقمية الموجهة للأفراد والشركات.

ومن الجدير بالذكر أن شهادة COPC تُصنف ضمن أبرز المعايير العالمية في أداء عمليات تجربة الزبائن، حيث تشكّل مرجعاً دولياً لقياس مستويات الجودة والكفاءة ورضا الزبائن. ويعد مركز مراقبة أداء عمليات المشتركين الدولية إحدى أبرز الجهات العالمية المتخصصة في مجال وضع المعايير المتعلقة بمستويات جودة الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة الزبائن في الشركات العالمية، إلى جانب تقييم أداء الشركات وفقاً لهذه المعايير ومنح الشهادات المعتمدة.

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