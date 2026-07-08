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  • الأردن وعُمان تؤسسان شراكة استثمارية بـ100 مليون دولار لدعم القطاعات الحيوية

الأردن وعُمان تؤسسان شراكة استثمارية بـ100 مليون دولار لدعم القطاعات الحيوية

  • 08 تموز 2026
  • 12:09
الأردن وعُمان تؤسسان شراكة استثمارية بـ100 مليون دولار لدعم القطاعات الحيوية

خبرني -  وقع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني وجهاز الاستثمار العماني اتفاقية لإطلاق شراكة استراتيجية استثمارية مشتركة، توجت بتأسيس الشركة الأردنية العمانية للاستثمار برأس مال يبلغ 38.5 مليون ريال عماني، ما يعادل نحو 100 مليون دولار مناصفة بين الجانبين.

وبحسب بيان للصندوق اليوم الأربعاء، تأتي هذه الشراكة لتفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات المشتركة بين البلدين، من خلال التركيز على عدد من القطاعات الحيوية والواعدة، من أبرزها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة والغذاء، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والطاقة، والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.

وأكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، أن الاتفاقية تمثل محطة استراتيجية في مسار توسيع الحضور الاستثماري الأردني إقليميا ودوليا، وتعكس توجها نحو بناء شراكات طويلة الأمد قائمة على توظيف الخبرات ورؤوس الأموال في مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتنموية.

وأضاف إن تأسيس الشركة المشتركة يجسد رؤية موحدة بين الأردن وسلطنة عمان للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، ويعزز فرص التعاون بين المؤسسات الاستثمارية في البلدين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة المشاريع المنتجة.

من جانبه، أكد نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار ملهم بن بشير الجرف، أن الشراكة الأردنية العمانية تمثل امتدادا للعلاقات التاريخية بين البلدين، وترجمة للتوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ذات الأثر المستدام.

وتشكل الشركة الجديدة منصة استثمارية مشتركة تهدف إلى دعم الشركات وتعزيز فرص النمو في البلدين، إضافة إلى الاستفادة من المزايا التنافسية التي يمتلكها الأردن وسلطنة عمان في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه البلدين لتعميق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء شراكات تسهم في نقل المعرفة، وخلق فرص جديدة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن وسلطنة عمان.

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