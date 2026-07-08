زين تواصل شراكتها مع جمعية (همّتنا صحة) لدعم استدامة مركز صحي الأميرة بسمة وتكرّم الفائزين بجائزة الموظف المثالي - فيديو

خبرني - في إطار التزامها المتواصل بدعم القِطاع الصحي وانطلاقاً من دورها الفاعل بدعم وتطوير القِطاع الصحي؛ كرّمت شركة زين الأردن الأطباء والموظفين الإداريين المتميزين في مركز صحي الأميرة بسمة الشامل، وذلك ضمن حفل "جائزة زين الأردن للموظف المثالي" في دورتها الأولى لعام 2026، والذي نظمته جمعية همّتنا صحة.

وكرّم الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم بحضور مدير مديرية صحة محافظة العاصمة عمان الدكتور طه التميمي، ومؤسِّسة ورئيسة جمعية "همّتنا صحة" الدكتورة فادية سمارة، 18 موظفاً وموظفة من الكوادر الطبية والإدارية في المركز تقديراً لتميّزهم المهني وجهودهم المتواصلة في تقديم خدمات صحية نوعية وإسهاماتهم في خدمة المرضى والمجتمع بما يعكس قيم العطاء والتميز في العمل.

وأكدت شركة زين الأردن أن رعايتها لهذه الجائزة تأتي امتداداً لشراكتها الاستراتيجية مع جمعية همتنا صحة وإيماناً منها بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير القطاع الصحي، وحرصها على دعم المبادرات التي تُحفّز الكفاءات وتكرّم أصحاب الإنجازات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وبينت شركة زين أن رعايتها للحفل تأتي في إطار دعمها المتواصل بهدف المحافظة على استدامة المركز الذي ساهمت في إعادة تأهيله وتجهيزه ضمن شراكتها مع جمعية همتنا صحة، والتزاماً منها بالارتقاء بالقِطاع الصحي الأردني وتطوير خدماته، كما يُجسّد هذا التكريم نموذجاً فاعلاً للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية.

من جانبها قالت الدكتورة فادية سمارة مُؤّسِسَة ورئيسة جمعية همتنا صحة: "نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع زين الاردن التي واكبتنا منذ انطلاقة مشاريعنا الأولى، وأسهمت بفاعلية في نجاح مبادراتنا الصحية النوعية. هذه الشراكة جسّدت إيماناً مشتركاً بأهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز الصحة في المجتمعات الأقل حظاً، لتكون نموذجاً يُحتذى في التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني".

يُشار إلى أن شركة زين الأردن تعد أحد أبرز الداعمين لمشاريع جمعية همتنا صحة منذ انطلاقها في العام 2019، حيث دعمت عدداً من المشاريع الصحية النوعية، ومن أبرزها المساهمة في إنشاء مركز سميح دروزة للأورام في مستشفى البشير، وتأسيس قسم العزل العلاجي في مدينة الحسين الطبية، وتمويل مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي الأميرة بسمة الشامل الذي افتُتح عام 2023، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشروع إعادة بناء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل.