الصين: إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران لا تخدم مصلحة أحد

خبرني - أكدت الصين الأربعاء، أن "إعادة إشعال" الحرب بين واشنطن وطهران ليست في مصلحة أحد، بعدما أطلقت إيران صواريخ على البحرين والكويت وشنت الولايات المتحدة ضربات على إيران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي "إن إعادة إشعال الحرب لا تخدم مصلحة أي من الطرفين، فالوسائل العسكرية لا تستطيع حل المشاكل الأساسية"، مضيفة "ندعو الولايات المتحدة وإيران إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة، وحل خلافاتهما عبر الحوار والتفاوض، وتجنب اللجوء إلى القوة".

وكانت البحرين والكويت قد أعلنتا إطلاق صفارات الإنذار، بعد إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة عليهما.

ونفذ الجيش الأميركي ضربات استهدفت أكثر من 80 هدفا في إيران، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، ردا على هجمات استهدفت ثلاث سفن في مضيق هرمز، نسبت إلى طهران.