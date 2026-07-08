أسعار النفط تعزز من ارتفاعها بعد تصريحات ترمب من أنقرة

خبرني - عززت أسعار النفط من ارتفاعها في تعاملات الظهيرة اليوم، حيث قفزت بنحو 5% بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في أنقرة حول الاتفاق المبدئي مع إيران.

وبحلول الساعة 11:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 4.79% إلى 77.71 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 4.74% إلى 73.78 دولار للبرميل.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف إطلاق النار مع إيران قد انتهى فعليا من وجهة نظره، واصفا الإيرانيين بأنهم "مرضى وكاذبون والتفاوض معهم مضيعة للوقت".

وجاء التصريح بعد ساعات من تبادل الضربات بين الطرفين، حيث شنت إيران، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، هجمات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، ردا على ضربات أمريكية استهدفت إيران.

وكان الجيش الأمريكي قد شن سلسلة من الغارات القوية على مواقع إيرانية خلال الليل، مبررا ذلك بأنها جاءت ردا على أعمال إيرانية ضد سفن تجارية تعبر مضيق هرمز.