*
الاربعاء: 08 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

وفاة العازف التاريخي لأم كلثوم

  • 08 تموز 2026
  • 11:56
وفاة العازف التاريخي لأم كلثوم

خبرني - غيّب الموت الفنان المصري القدير مجدي فؤاد بولس، أحد أبرز عازفي آلة "التشيللو" في الوطن العربي وعضو فرقة كوكب الشرق أم كلثوم والفرقة الماسية الشهيرة خلال تواجده في أستراليا.
ونعى الموسيقار عاطف إمام، العميد الأسبق للمعهد العالي للموسيقى العربية، الفنان الراحل عبر حسابه الشخصي على منصة "فيسبوك"، مؤكداً وفاته في أستراليا ومشيداً بمسيرته الفنية والأكاديمية الطويلة كعازف بارز وأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية.

ويعتبر الراحل مجدي فؤاد بولس قامة موسيقية رفيعة؛ حيث صاحب كوكب الشرق أم كلثوم في عدد كبير من حفلاتها التاريخية، وكان ركيزة أساسية في الفرقة الماسية التي ضمت نخبة عازفي مصر والشرق الأوسط، تاركاً خلفه بصمة فنية لا تُمحى في تاريخ الموسيقى العربية. ولم تقتصر مسيرته على العزف في الحفلات الكبرى فحسب، بل امتد عطاؤه إلى الجانب الأكاديمي، حيث ساهم من خلال عمله أستاذاً بالمعهد العالي للموسيقى العربية في تربية وإعداد أجيال متعاقبة من الموسيقيين والمبدعين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بعد سنوات من التكهنات.. براد بيت وإينيس دي رامون يعلنان ارتباطهما
بعد سنوات من التكهنات.. براد بيت وإينيس دي رامون يعلنان ارتباطهما
  • 2026-07-07 21:53
«الأصوات أقرب للرجال».. لماذا انتقدت ياسمين الخطيب المغنيات الشعبيات؟
«الأصوات أقرب للرجال».. لماذا انتقدت ياسمين الخطيب المغنيات الشعبيات؟
  • 2026-07-07 20:37
إيمان الحسيني تعتزل البث المباشر على تيك توك
إيمان الحسيني تعتزل البث المباشر على تيك توك
  • 2026-07-07 19:41
مايا الغامدي تكشف حقيقة لقبها في «قسمة ونصيب العروس والحماة»
مايا الغامدي تكشف حقيقة لقبها في «قسمة ونصيب العروس والحماة»
  • 2026-07-07 19:25
سلاف فواخرجي تحيي ذكرى والدتها برسالة مؤثرة وصور عائلية نادرة
سلاف فواخرجي تحيي ذكرى والدتها برسالة مؤثرة وصور عائلية نادرة
  • 2026-07-06 21:43
عبدالمنعم رياض يكشف موقفًا طريفًا مع نور الشريف في «الدالي»
عبدالمنعم رياض يكشف موقفًا طريفًا مع نور الشريف في «الدالي»
  • 2026-07-06 20:51