نتنياهو يتهم إيران بامتلاك أسلحة كيميائية

خبرني - اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بامتلاك أسلحة كيميائية، معتبرا أن هذا يشكل تهديدا إضافيا للمنطقة والعالم إلى جانب برنامجها النووي.

وخلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس" الأمريكية قال نتنياهو: "إنهم يمتلكون بالتأكيد أسلحة كيميائية، وهذا تهديد آخر يشكلونه"، مشيرا إلى أن إيران فقدت قدرتها على إنتاج الأسلحة النووية خلال عملية "زئير الأسد" العسكرية، التي استهدفت منشآتها النووية.

وأوضح أن الضربات الإسرائيلية دمرت الكثير من البنية التحتية النووية الإيرانية، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي والمصانع والمرافق المرتبطة بتصنيع الأسلحة النووية، مضيفا أن العملية أسفرت عن القضاء على 20 من كبار العلماء النوويين الإيرانيين، مما أدى إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير. غير أنه حذر من أن النظام الإيراني قد يعاود محاولاته، شبه ذلك باستئصال ورم سرطاني قد يعود.

وأكد نتنياهو أن الولايات المتحدة كانت مهددة أيضا من قبل إيران، وهو ما دفع الرئيس دونالد ترامب للمشاركة في الحرب، مشيرا إلى أن النظام الإيراني الذي يهتف "الموت لأمريكا" و"الموت لترامب"، لو امتلك صواريخ باليستية وأسلحة نووية، فإن كل أمريكي سيكون في خطر.

وأشار نتنياهو إلى أن النظام الإيراني قمعي، وأن الغالبية العظمى من الشعب الإيراني (نحو 80%) يكرهون النظام، الذي وصفه بأنه "بلطجية دينية" قتلوا وشوهوا أكثر من 40 ألف إيراني كانوا يطالبون بالحرية.

واختتم نتنياهو تصريحاته بالقول إن إيران أصبحت تتخبط بعد فقدان الحرس الثوري لآلات أمواله، في وقت يعيش فيه الشعب الإيراني فقرا مدقعا، بينما يعيش القادة كالملوك، متوقعا أن هذا الوضع لن يدوم، وأن الشعب الإيراني سيطيح بالنظام في النهاية.