محمود الهباش يهاجم البرغوثي بشأن غزة: لا تتحدث بعد الآن عنها

خبرني - وجّه قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش انتقادات حادة إلى الدكتور مصطفى البرغوثي، عبر منشور على صفحته في موقع "فيسبوك"، تناول فيه ما وصفه بمعاناة قطاع غزة وتداعيات الحرب عليه.

وقال الهباش إن ضحايا غزة ليسوا "مجرد أرقام" في وسائل الإعلام، مشدداً على أن الأطفال والضحايا يمثلون حياة إنسانية أُزهقت، وأن الدمار الذي طال المنازل والمنشآت يرتبط بذكريات وأحلام سكان القطاع، وليس مجرد أضرار مادية.

وأضاف أن أطفال غزة ليسوا "بضاعة" أو أرقاماً، معبراً عن رفضه لأي مقاربات تقلل من حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وفي ختام منشوره، طالب الهباش البرغوثي بعدم الحديث عن غزة، قائلاً: "لا تتحدث بعد الآن عن غزة"، معتبراً أن الحديث عنها يجب أن يرتبط بالمعنى الإنساني والوطني، وفق ما ورد في منشوره.