بعد ضياع التأهل.. الاتحاد المصري يندد بتحكيم مواجهة الأرجنتين

خبرني - أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن بالغ استيائه من الأداء التحكيمي في المباراة التي خسرها المنتخب الوطني 3-2 أمام الأرجنتين في دور الستة عشر لكأس العالم أمس الثلاثاء.

وقال الاتحاد المصري، الأربعاء: "يعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن بالغ استيائه من أداء طاقم التحكيم الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين أمس بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسيه، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء.

وأكد الاتحاد "تمسكه بحقوق المنتخب الوطني، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة".

وفرطت مصر في تقدمها 2-0 بعد أن سجلت هدفا واحدا في كل شوط عن طريق ياسر إبراهيم ومصطفى عبد الروؤف (زيكو)، لتستقبل ثلاثية في آخر عشر دقائق وتفقد فرصة التقدم إلى دور الثمانية.

وأثار الحكم الفرنسي استياء الجهاز الفني لمنتخب مصر لإلغائه هدفا لزيكو في الدقيقة 62، لكن هذا الهدف الذي جاء بعد هجمة رائعة بفضل مهارة هيثم حسن وتمريرة محمد صلاح، ألغي بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، التي وجدت أن مروان عطية ارتكب خطأ ضد ليساندرو مارتينيز في بداية الهجمة.

كما رفض الرجوع إلى تقنية الفيديو (VAR) من أجل احتساب ركلة جزاء لصالح صلاح لترتد الكرة بهدف الفوز للأرجنتين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأضاف البيان "رغم انتهاء مشوار المنتخب في البطولة، فإن الفخر بما قدمه لاعبونا سيظل قائما، بعد أن أظهروا التزاما وروحا قتالية نالت احترام الجميع، وقدموا صورة مشرفة لكرة القدم المصرية".

ووجه حسام حسن مدرب مصر انتقادات لاذعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد الخسارة واتهمه بمحاباة حامل اللقب لاعتبارات تسويقية.

وستلتقي الأرجنتين، بطلة العالم 2022 في قطر، في دور الثمانية مع سويسرا يوم الأحد المقبل في كانساس سيتي.