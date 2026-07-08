عمّان الأهلية تشارك في مصر بالملتقى العربي 31 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات

خبرني - شارك عميد شؤون الطلبة في جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات في أعمال الملتقى العربي الحادي والثلاثين لتبادل فرص التدريب بين الجامعات، الذي نظمه المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، واستضافته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية، بمشاركة واسعة من رؤساء الجامعات وعمداء شؤون الطلبة وممثلي مؤسسات التعليم العالي العربية.

وافتتح أعمال الملتقى معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، مؤكداً في كلمته أهمية الملتقى بوصفه منصة عربية رائدة لتعزيز التعاون بين الجامعات، وتبادل الخبرات والمعارف، وتوسيع فرص التدريب العملي للطلبة، بما يسهم في إعدادهم لسوق العمل، مشيداً بالدور الذي يضطلع به المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي منذ تأسيسه في دعم الطلبة العرب وتعزيز التعاون الأكاديمي بينهم.

وجاءت مشاركة جامعة عمّان الأهلية انطلاقاً من حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الأكاديمية العربية، وتوسيع شبكة شراكاتها مع الجامعات العربية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام طلبتها للاستفادة من برامج التدريب العملي وتبادل الخبرات، ويسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وعلى هامش الملتقى، قدّم الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات درع جامعة عمّان الأهلية إلى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تقديراً لجهودها في استضافة الملتقى ودورها في دعم المبادرات الأكاديمية العربية المشتركة وتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي العربية.

ويأتي انعقاد الملتقى في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، وما تفرضه من ضرورة التركيز على المهارات المستقبلية، وتعزيز التدريب العملي والتعليم التطبيقي، بما يواكب التطورات التكنولوجية والاقتصاد الرقمي، ويعزز تنافسية الخريجين على المستويين العربي والدولي.