عمّان الأهلية ومجموعة أكور توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم التطبيقي بقطاع الضيافة والفندقة

خبرني - وقّعت جامعة عمّان الأهلية ومجموعة أكور (Accor) العالمية مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات التدريب العملي، وتطوير البرامج الأكاديمية، وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات قطاع الضيافة والفندقة.

ووقّع المذكرة عن جامعة عمّان الأهلية القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، فيما وقّعتها عن مجموعة أكور السيدة فيرونا نايدو، نائب الرئيس للموارد والثقافة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

وشهد حفل التوقيع حضور عدد من ممثلي مجموعة أكور، من بينهم السيد خالد بني عامر، مدير الموارد والثقافة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق، والسيد مايكل نوجنت، نائب الرئيس للعمليات لمنطقة المشرق والخليج وباكستان، والسيد أيمن رشيد، مدير عام فندق موفنبيك عمّان وموفنبيك الزيتون – بغداد، والسيدة صفاء رحال، مديرة التسويق والاتصال العنقودية لفنادق موفنبيك الأردن. كما حضر من جانب الجامعة الشيف جيهان سهاونة، المدير التنفيذي في كلية إدارة الضيافة والسياحة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى توسيع شراكاتها مع المؤسسات العالمية الرائدة، بما يسهم في تطوير مهارات الطلبة، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتنص مذكرة التعاون على تطوير ومراجعة البرامج الأكاديمية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الضيافة، إلى جانب دعم التدريب العملي والتعلم المدمج بالعمل في منشآت مجموعة أكور في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وتبادل الخبرات بما يسهم في تنمية الكفاءات المهنية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

كما تشمل الاتفاقية توفير فرص تدريب وتوظيف محتملة لطلبة وخريجي الجامعة، وفق سياسات الاختيار والتوظيف المعتمدة لدى مجموعة أكور، إضافة إلى مشاركة المجموعة في الأيام الوظيفية والفعاليات المهنية التي تنظمها الجامعة، وتقديم محاضرات وورش عمل متخصصة تسهم في إثراء الخبرات الأكاديمية والمهنية للطلبة.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد حمدان أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعليم التطبيقي، وفتح آفاق أوسع أمام طلبة الجامعة للاستفادة من خبرات إحدى أكبر المجموعات الفندقية العالمية، بما ينسجم مع رؤية جامعة عمّان الأهلية في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة الأكاديمية والمهارات العملية القادرة على المنافسة في سوق العمل.

وتزامن توقيع المذكرة مع إطلاق مبادرة SheLeads Levant، حيث تم تكريم الشيف جيهان سهاونة باختيارها سفيرة فخرية للمبادرة في منطقة بلاد الشام، تقديراً لدورها في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في قطاع الضيافة وفنون الطهي، ودعم القيادات النسائية في مجالات التعليم والتدريب المهني.