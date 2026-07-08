صعقة كهربائية تنهي حياة شاب أردني أثناء تجهيز حفل زفاف

خبرني - توفي شاب أردني يبلغ من العمر 21 عاماً إثر تعرضه لصعقة كهربائية شديدة أثناء مشاركته في تجهيزات حفل زفاف في إحدى مناطق المملكة.

وأفاد عبدالله البيايضه، خال الشاب المتوفى "أحمد"، في تصريحات بأن الحادث المأساوي وقع بشكل مفاجئ أثناء قيام أحمد بمساعدة آخرين في تزيين "برج عرس" (عمود تزيين) في ساحة احتفالات.

وذكر البيايضه أن الصعقة نتجت عن تماس كهربائي من أحد الأعمدة القريبة، مشيراً إلى أنها كانت ذات جهد عالٍ.

وأضاف البيايضه أن شدة التيار الكهربائي قذفت أحمد في البداية إلى بركة مياه مجاورة. ورغم محاولته النهوض، إلا أنه تعرض لصعقة أخرى ولم يتمكن من الصمود وفارق الحياة على الفور. ورغم محاولات الإسعاف، إلا أنها لم تنجح في إنقاذه.



وأشار خال المتوفى إلى أن أحمد كان الوحيد لوالديه بين خمس شقيقات، وكان معروفاً بكونه شاباً مجتهداً ومحبوباً ومبداراً للمساعدة. وقال إن العائلة تعيش حالة من الصدمة العميقة والحزن الشديد، معبراً عن لوعة والديه بشكل خاص جراء هذه الخسارة المفاجئة، داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

هذا وتتولى الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادثة للوقوف على كافة التفاصيل.