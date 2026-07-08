السلطة الفلسطينية تعتقل قنصلها في دبي على خلفية شبهات فساد

خبرني - أفادت مصادر متطابقة لصحيفة لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، بأنّ السلطة الفلسطينية أوقفت قنصل فلسطين في دبي "محمد أسعد" لمدة 15 يوماً، على خلفية شبهات فساد وإساءة استخدام المنصب. وقالت المصادر إنّ النيابة العامة الفلسطينية أوقفت القنصل الخميس الماضي، 2 يوليو/ تموز، بعد استدعائه من دبي، والتحقيق معه بشكل أولي في العاصمة الأردنية عمّان، ونقله لاحقاً إلى رام الله وسط الضفة الغربية لاستكمال التحقيق، ثم اعتقاله.

وبحسب المعلومات المتوفرة لـ"العربي الجديد" فإن التحقيق مع القنصل يتمحور حول شبهات فساد، واستغلال منصبه في إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار وثائق وطوابع، وإنجاز معاملات مالية للفلسطينيين في الإمارات مقابل مبالغ مالية كان يقوم بتحصيلها، من دون أن يوردها إلى السفارة وفق الأصول.

ويتحفّظ "العربي الجديد" على ذكر قيمة المبالغ الطائلة التي يجري التحقيق مع القنصل بشأنها، إلى حين انتهاء التحقيق بشكل رسمي. وأفادت المصادر بأنّ جهوداً تُبذل للإفراج عن القنصل بكفالة، مع منعه من السفر، وإلزامه بالحضور الفوري عند استدعائه من قبل النيابة، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن الإفراج عنه حتى اللحظة.