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مشروع منفذ حدودي يربط سورية والأردن مقابل مدينة الرمثا

  • 08 تموز 2026
  • 09:41
مشروع منفذ حدودي يربط سورية والأردن مقابل مدينة الرمثا

خبرني - قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السوري، مازن علوش، إنه أجرى جولة ميدانية اليوم الأثنين في موقع منفذ درعا البلد، برفقة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السوري قتيبة بدوي، ومحافظ درعا أنور الزعبي، للاطلاع على الموقع المخصص لإقامة المنفذ الحدودي الجديد.
وأوضح علوش أن المشروع يتضمن إنشاء منفذ حدودي حديث يربط سورية والأردن مقابل مدينة الرمثا الأردنية، ضمن خطة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية وتعزيز جاهزيتها.
وأضاف أن المنفذ الجديد يأتي استجابةً للنمو المتوقع في حركة المسافرين والتبادل التجاري بين البلدين، من خلال توفير خدمات أكثر تطورًا، ورفع كفاءة الإجراءات الحدودية، بما يسهم في تسهيل حركة عبور الأفراد والشاحنات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة على المعبر.

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