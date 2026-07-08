إشارة (X) تثير الجدل.. ماذا قصد حسام حسن أمام الأرجنتين وهل تجاهل الحكم بروتوكول فيفا؟

خبرني - خلال مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، قام مدرب منتخب مصر حسام حسن برفع ذراعيه بشكل متقاطع على هيئة حرف "X".

وهي ليست حركة احتجاج عادية، بل الإشارة الرسمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للإبلاغ عن الإساءات العنصرية داخل الملعب.

وبموجب بروتوكول فيفا لمكافحة العنصرية، فإن هذه الإشارة تستوجب من الحكم تقييم البلاغ، وقد تؤدي إلى تفعيل البروتوكول المكون من ثلاث مراحل:

إيقاف المباراة مؤقتا.

تعليقها إذا استمرت الإساءات.

إنهاؤها نهائيا إذا لم تتوقف الانتهاكات.

ومن كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما عام 2024 إلى مباراة بنفيكا وريال مدريد (بعد واقعة الإهانة المزعومة بحق فينيسيوس)، أصبحت هذه الإشارة تزداد حضورا وانتشارا في كل مرة تظهر فيها.

لكن في مباراة مصر والأرجنتين، لم يفعل الحكم البروتوكول، بل أشهر بطاقة صفراء في وجه حسام حسن، واستمرت المباراة بشكل طبيعي.

وفي أعقاب اللقاء، تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى فيفا ضد الحكم الفرنسي، مطالبا بالتحقيق في الواقعة والقرارات التحكيمية التي صاحبت المباراة.

وأثارت الحادثة نقاشا واسعا حول كيفية تطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية، وما إذا كانت الإشارة قد تم التعامل معها وفق اللوائح المعتمدة، وهو ما قد يضع الواقعة تحت مراجعة الجهات المختصة في فيفا خلال الأيام المقبلة.