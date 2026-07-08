وفاة الأستاذ أيمن الحسن

"«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».
خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، نعت مدرسة جميل شاكر الثانوية للبنين
الأستاذ الفاضل "أيمن الحسن".
وتاليا تفاصيل العزاء :
سيوارى جثمانه الطاهر الثرى يوم غدٍ الأربعاء الموافق 8/7/2026، وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب.
تقبل التعازي في جمعية رابطة اهالي كفر راعي في منطقة حي نزال قرب دوار على صقر ليوم واحد
إنا لله وإنا إليه راجعون.
موقع العزاء
https://maps.app.goo.gl/ZrEvyag5fjuQFpUr5?g_st=ac