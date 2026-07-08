وفاة الأستاذ أيمن الحسن

"«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، نعت مدرسة جميل شاكر الثانوية للبنين

الأستاذ الفاضل "أيمن الحسن".

وتاليا تفاصيل العزاء :

سيوارى جثمانه الطاهر الثرى يوم غدٍ الأربعاء الموافق 8/7/2026، وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب.

تقبل التعازي في جمعية رابطة اهالي كفر راعي في منطقة حي نزال قرب دوار على صقر ليوم واحد

​إنا لله وإنا إليه راجعون.

موقع العزاء

https://maps.app.goo.gl/ZrEvyag5fjuQFpUr5?g_st=ac