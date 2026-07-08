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وفاة الأستاذ أيمن الحسن

  • 08 تموز 2026
  • 09:35
وفاة الأستاذ أيمن الحسن

"«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، نعت مدرسة جميل شاكر الثانوية للبنين 
الأستاذ الفاضل "أيمن الحسن".
وتاليا تفاصيل العزاء : 

سيوارى جثمانه الطاهر الثرى يوم غدٍ الأربعاء الموافق 8/7/2026، وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب.
تقبل التعازي في  جمعية  رابطة اهالي كفر راعي في منطقة حي نزال قرب دوار على صقر ليوم واحد
​إنا لله وإنا إليه راجعون.
موقع العزاء
https://maps.app.goo.gl/ZrEvyag5fjuQFpUr5?g_st=ac

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