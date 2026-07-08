رئيسة وزراء الدنمارك ردا على ترمب: غرينلاند ليست للبيع

خبرني - أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الأربعاء، أنّ "غرينلاند ليست للبيع"، ردا على تصريحات جديدة أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت فريدريكسن للصحافيين "استمعتُ إلى الرئيس الأميركي أمس، وأعتقد أن موقف الولايات المتحدة واضح جدا بشأن هذه القضية للأسف، وموقفنا كان واضحا أيضا منذ البداية: غرينلاند ليست للبيع".

وكرر ترمب الثلاثاء في أنقرة تشديده على أنّ غرينلاند ينبغي أن تكون "تحت سيطرة الولايات المتحدة"، لكنه كرر هذا الموقف من دون إطلاق التهديدات التي صدرت عنه في بداية العام.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء إنه ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند للولايات المتحدة لا إلى الدنمارك، وذلك بينما يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي في قمة بتركيا.

وأثارت تصريحات ترمب بشأن الإصرار على استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بحكم شبه ذاتي، أو السيطرة عليها، توترا بين واشنطن وكوبنهاجن، وعلى نطاق أوسع في أوروبا. وتحول هذا الملف منذ ذلك الحين إلى مسار دبلوماسي.

والولايات المتحدة والدنمارك عضوان مؤسسان في حلف شمال الأطلسي.

وقال ترمب لصحفيين خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند للولايات المتحدة لا إلى الدنمارك".

وأضاف أن قضية السيطرة على غرينلاند أضرت بعلاقات الولايات المتحدة مع حلف الأطلسي.

وتابع "هذا ما أضر بعلاقتي مع حلف الأطلسي... غرينلاند لا تفيد الدنمارك، والدنمارك لا تنفق أموالا لمساعدة غرينلاند فعليا. هذه منطقة مهمة للولايات المتحدة، وهي محاطة بسفن صينية وروسية".

وأضاف: "لن يوافقوا على ذلك مع كل الأموال التي ننفقها لمساعدتهم في مواجهة روسيا".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في يونيو/ حزيران، إن المحادثات مع الدنمارك وغرينلاند تتواصل بشكل شهري.