الحرس الثوري: استهدفنا 85 موقعا عسكريا أميركيا في البحرين والكويت

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت ردا على انتهاك وقف إطلاق النار.

وقال حرس الثورة في بيان: "في رد أولي على العدوان الأمريكي، نفذت القوات البحرية وقوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة، في عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة، ضربات استهدفت 85 موقعا من المنشآت العسكرية الأمريكية في ميناء سلمان، والمنطقة البحرية الخامسة في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت".

وأضاف البيان أنه تم إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز MQ-9 كانت تعتزم التدخل في العملية.

ودوت صفارات الإنذار الخاصة بالتحذير من الصواريخ في مملكة البحرين عقب الضربات الأمريكية على إيران، فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية تصدت لمقذوفات معادية تشمل صواريخ وطائرات مسيرة.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهدافها مواقع إيرانية شملت أنظمة دفاع جوي، ورادارات، وأكثر من 60 زورقا صغيرا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني. وأضافت أنها لا تزال "في وضع الاستعداد والجاهزية لتحميل إيران المسؤولية إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق أو الامتثال له.

وتشهد منطقة مضيق هرمز، بين الحين والآخر، توترات أمنية على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.