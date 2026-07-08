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جنى الشخانبة تتوج بذهبية وكأس النخبة في بطولة كأس النخبة الدولية للتايكوندو

  • 08 تموز 2026
  • 08:37
جنى الشخانبة تتوج بذهبية وكأس النخبة في بطولة كأس النخبة الدولية للتايكوندو

خبرني - حققت اللاعبة جنى الشخانبة من مركز الصادق للتايكواندو إنجازًا رياضيًا مميزًا، بعد تتويجها بالميدالية الذهبية وإحرازها كأس النخبة في بطولة كأس النخبة الدولية الرابعة عشرة للتايكواندو، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت ٤/٧ و ٣/٧ برعاية سعادة اللواء الركن ياسر باشا المناصير.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة ضمت 51 مركزًا ونحو 600 لاعب ولاعبة من الأردن وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية وباكستان، وسط منافسة قوية ومستوى فني متميز.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرةً للجهد والمثابرة، ويؤكد تميز جنى الشخانبة ومركز الصادق للتايكواندو، مع الأمنيات لها بمواصلة حصد الإنجازات ورفع اسم الأردن عاليًا في المحافل الرياضية

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