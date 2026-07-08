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الأردن.. أجواء صيفية معتدلة حتى السبت

  • 08 تموز 2026
  • 08:30
الأردن أجواء صيفية معتدلة حتى السبت

خبرني - يكون الطقس الأربعاء، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 30- 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28- 16، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 13، وفي مرتفعات الشراة 27- 14، وفي مناطق البادية 34- 18، وفي مناطق السهول 30- 17، وفي الأغوار الشمالية 37 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 39- 26، وفي البحر الميت 38- 24، وفي خليج العقبة 39 - 26 درجة مئوية.

ويبقى الطقس حتى السبت، صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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