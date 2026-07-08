حكم مباراة مصر والأرجنتين يغلق حسابه على إنستجرام

خبرني - أغلق الحكم الدولي الفرنسي فرانسوا ليتكسير حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، عقب موجة الانتقادات الحادة التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر إدارته مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وأثارت القرارات التحكيمية التي اتخذها ليتكسير خلال اللقاء جدلًا واسعًا بين الجماهير والمحللين، بعد احتساب عدد من الحالات التي وصفها البعض بالمثيرة للجدل، في مباراة انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2 بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.

#حكم_مترش

وعقب نهاية المباراة، تصدر وسم "حكم مرتشٍ" منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من الجماهير المصرية عن غضبهم من أداء الحكم، معتبرين أن بعض قراراته أثرت على مجريات اللقاء، في حين رأى آخرون أن المنتخب المصري قدم أداءً قويًا وكان قريبًا من تحقيق مفاجأة تاريخية أمام حامل اللقب، قبل أن تحسم التفاصيل الأخيرة المواجهة لصالح الأرجنتين.

وجاء إغلاق ليتكسير لحسابه على "إنستجرام" بعد ساعات من تعرضه لسيل من التعليقات والانتقادات عبر المنصات الرقمية، في خطوة اعتبرها البعض رد فعل على الهجوم الإلكتروني الذي تعرض له عقب المباراة.

ورغم الجدل الجماهيري الواسع، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو من الحكم الفرنسي بشأن الحالات التحكيمية التي أثارت اعتراضات خلال اللقاء.