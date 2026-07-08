بعد مباراتي مصر والرأس الأخضر.. عريضة تطالب رئيس الفيفا بالاستقالة

خبرني - أثارت عريضة إلكترونية متداولة جدلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم، بعدما دعت إلى استقالة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بدعوى وجود ما وصفه الموقعون بـ"الفساد والمحاباة"، لا سيما فيما يتعلق ببعض القرارات التحكيمية خلال منافسات كأس العالم.

وجاءت هذه الدعوات عقب تأهل المنتخب الأرجنتيني على حساب منتخبي الرأس الأخضر ومصر، حيث أبدى عدد من المشجعين اعتراضهم على بعض القرارات التحكيمية، مطالبين بفتح تحقيق ومراجعة أداء طواقم التحكيم.

غضب جماهيري بعد مباراة مصر والأرجنتين

واتهم أصحاب العريضة الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم تطبيق معايير موحدة في إدارة المباريات والتعامل مع جميع المنتخبات، في حين لم تصدر حتى الآن أي قرارات أو بيانات رسمية تؤكد وجود مخالفات تحكيمية أو إجراءات تأديبية بحق الحكام الذين أداروا تلك المباريات.

ولا تزال القضية تثير تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات من بعض الجماهير بتعزيز الشفافية في منظومة التحكيم، بينما يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن القرارات التحكيمية تخضع لآليات رقابية وإجراءات معتمدة.