والدة الوزير السابق محمد عبيدات في ذمة الله - تفاصيل دفن الجثمان والعزاء

خبرني - نعى وزير الاشغال السابق محمد عبيدات والدته الحاجة آمنة قاسم محمد ذياب عبيدات ( ام محمد).

والمرحومة والدة كل من الدكتور محمد والمحامي أحمد والمرحوم وصفي والدكتور لؤي والأستاذ محمود والمهندس جهاد والدكتور علاء والدكتور مفلح؛ والفاضلات كوكب ونهاد والمهندسة ليالي ودنانير وجمالات والمهندسة آيات والدكتورة ياسمين.

والمرحومة شقيقة المرحوم الأستاذ محمد قاسم عبيدات 'أبو عمار' والأستاذ أحمد 'أبو العبد' والأستاذ محمود 'أبو بشار' والمقدم المتقاعد خالد 'أبو محمد' والنائب السابق عبدالله قاسم عبيدات 'أبو أمجد'؛ وشقيقة المرحومة فاطمة وخديجة والمرحومة عائشة ورقيّة وخولة.

وبين عبيدات انه بسبب سفره الى الولايات المتحدة وظروف الطيران ، فسيستم تشييع جثمان الحاجة آمنة يوم الخميس ٩/٧/٢٠٢٦ في كفرسوم/لواء بني كنانة بعد صلاة العصر من مسجد الشهيد كايد المفلح العبيدات.

وسيكون العزاء للرجال في ديوان العبيدات/آل محمد الجبر في كفرسوم/لواء بني كنانة وللنساء في منزل المرحوم الحاج طالب مفلح عبيدات 'أبو محمد' في كفرسوم لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من تاريخ الدفن.

أيام العزاء الخميس من بعد الدفن بعد العصر حتى العاشرة مساء؛ الجمعة من بعد صلاة الجمعة حتى العاشرة مساء؛ والسبت من الساعة الرابعة مساء حتى العاشرة مساء.