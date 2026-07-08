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أكسيوس: ضربات الجديدة على إيران أقوى 5 أضعاف من سابقتها

  • 08 تموز 2026
  • 02:34
أكسيوس ضربات الجديدة على إيران أقوى 5 أضعاف من سابقتها

خبرني  - كشفت معلومات أميركية جديدة أن الضربات التي نفذها الجيش الأميركي على إيران ليل الثلاثاء كانت أقوى بأربعة إلى خمسة أضعاف من الهجمات السابقة التي وقعت قبل نحو 10 أيام، كما اتسمت بنطاق أوسع وقوة نارية أكبر.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي كبير قوله إن الضربات استهدفت مجموعة واسعة من القدرات العسكرية الإيرانية، شملت أنظمة دفاع جوي، ومنظومات للمراقبة الساحلية، وصواريخ أرض-جو، ومواقع لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن، إضافة إلى مواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة ومنشآت في الموانئ.

وتكشف طبيعة الأهداف عن اتساع نطاق العملية الأميركية، إذ طالت منظومات الرصد والمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية، إلى جانب قدرات هجومية مرتبطة بالصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيّرة.

 

التلفزيون الإيراني: غالبية الغارات استهدفت مناطق غير عسكرية

في السياق ، أفاد التلفزيون الإيراني بأن غالبية الغارات على جنوبي البلاد استهدفت مناطق غير عسكرية.

وأضاف أن هناك "عدة إصابات بشظايا قذيفة معادية في رصيف الميناء التجاري بمدينة سيريك جنوبي البلاد".

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