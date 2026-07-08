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إعلام إيراني: تجدد الضربات الأمريكية قرب مضيق هرمز

  • 08 تموز 2026
  • 01:16
إعلام إيراني تجدد الضربات الأمريكية قرب مضيق هرمز

خبرني - أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأربعاء، بتجدد الضربات الأمريكية في محيط مضيق هرمز، تزامناً مع سماع دوي انفجارات في مناطق جنوبي البلاد.

وقالت وكالة مهر الإيرانية إن انفجارات تجددت في جزيرة قشم ومحيط مدينة سيريك، مشيرة إلى سماع دوي خمسة انفجارات في محيط المدينة الواقعة جنوب إيران.

من جهته، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي سبعة انفجارات في ميناء سيريك، مؤكداً أن مقذوفات أصابت الرصيف البحري التجاري في المدينة، إضافة إلى رصيف الصيد في قرية زيارت.

ولم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء الضربات.

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