احتفالات وشماتة في إسرائيل بعد إقصاء منتخب مصر من المونديال

خبرني - أثار خروج المنتخب المصري من دور الـ16 لكأس العالم على يد الأرجنتين موجة واسعة من الشماتة في الأوساط الإسرائيلية، حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات احتفالية وساخرة استهدفت المنتخب المصري وجماهيره، فيما استغل بعض المعلقين الإسرائيليين النتيجة لتوجيه هجمات سياسية وإطلاق عبارات عدائية بحق مصر والفلسطينيين.

وكتب الإسرائيلي عيدان ديني على حسابه بفيسبوك "احتفالات في حديقة تشارلز كلور بتل أبيب عقب هدف الفوز الذي أحرزته الأرجنتين على مصر، بعد أن قلبت تأخرها بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2".