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القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا تنفيذ سلسلة ضربات قوية ضد إيران

  • 08 تموز 2026
  • 00:30
القيادة المركزية الأمريكية بدأنا تنفيذ سلسلة ضربات قوية ضد إيران
الصورة ارشيفية

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات العسكرية "القوية" ضد إيران، مؤكدة أن العملية تأتي رداً على ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية" على سفن تجارية في مضيق هرمز.

وقالت القيادة، في بيان، إن الضربات تهدف إلى "فرض ثمن باهظ" على الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية تقل مدنيين أثناء عبورها ممراً مائياً دولياً.

وأضافت أن العملية جاءت رداً على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، معتبرة أن تلك الهجمات "غير مبررة وخطيرة، وتمثل انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار".

ولم تورد القيادة المركزية الأمريكية مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة الضربات أو حجم الأهداف التي تم استهدافها.

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