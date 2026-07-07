البرلمان العربي يدين تفجيري دمشق

خبرني - أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي؛ بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت عن وقوع عدد من المصابين.

‏وأكد اليماحي في بيان اليوم الثلاثاء، تضامن البرلمان العربي الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا الظرف الدقيق، معربًا عن رفضه لكافة أشكال الإرهاب التي تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة.

‏وجدد موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لحفظ أمن واستقرار الدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على أن استقرار سوريا وأمنها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.