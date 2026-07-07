مصر تدين استهداف ناقلة غاز قطرية في مضيق هرمز

خبرني - أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها لاستهداف إيران لناقلة غاز قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز، ما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن وسلامة الملاحة الدولية، ويعرض أمن إمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، رفضها الكامل لكافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة أو تعريض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية للخطر، كما تعرب عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، وتدعو إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي والكف عن أي ممارسات من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة.