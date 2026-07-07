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تعثر منتخب الناشئين أمام سوريا في تصفيات غرب آسيا للسلة

  • 07 تموز 2026
  • 22:58
تعثر منتخب الناشئين أمام سوريا في تصفيات غرب آسيا للسلة

خبرني - تعثر المنتخب الوطني لكرة السلة تحت 18 عاماً أمام نظيره السوري بنتيجة (62-80)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على صالة الأرينا في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات تصفيات غرب آسيا المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 18 عاماً، والتي تستضيفها العاصمة عمان.

وشهدت المباراة تنافساً بين المنتخبين، قبل أن يحسم المنتخب السوري النتيجة لصالحه بنتيجة (80-62)، ضمن منافسات التصفيات المقامة في عمان.

وتتواصل منافسات تصفيات غرب آسيا في عمان، بمشاركة المنتخبات الساعية إلى حجز بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 18 عاماً.

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