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الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر يتعلق بالذكاء الاصطناعي

  • 07 تموز 2026
  • 22:54
الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر يتعلق بالذكاء الاصطناعي

خبرني - احتلت الإمارات المركز الثاني عالمياً في قدرة شبكة الجيل الخامس على تحمل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وفق تقرير لشركة أوكلا.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً خلف سنغافورة، في سرعة معالجة شبكة الجيل الخامس لمتطلبات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وفق بيانات جمعت خلال 2025.
ورصد التقرير قدرة الذكاء الاصطناعي في 22 سوقاً رئيسياً حول العالم وهي: سنغافورة، والإمارات، وماليزيا، وفنلندا، وأستراليا، والسويد، وإيرلندا، والبرازيل، وتايلند، والنرويج، وألمانيا، وإندونيسيا، وكندا، والفلبين، وفرنسا، واليابان، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، والولايات المتحدة، والهند، وكوريا الجنوبية.

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