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ماكرون يجدد من دمشق دعمه للحكومة السورية

  • 07 تموز 2026
  • 22:53
ماكرون يجدد من دمشق دعمه للحكومة السورية

خبرني - جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، دعمه للسلطات السورية الجديدة خلال زيارته غير المسبوقة إلى دمشق التي واصلها رغم تفجيرين قرب فندق أمضى فيه ليلته، وتخللها توقيع اتفاقات ثنائية في مجالات عدة والإعلان عن بدء تبادل السفراء قريبا.

ووفقا لـ (فرانس برس)، وصف الرئيس السوري أحمد الشرع من زيارة ماكرون بأنها "تاريخية"، مشيدا بـ "شجاعة" نظيره الفرنسي بمواصلة زيارته، وهي الأولى لزعيم دولة غربية كبرى بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول 2024.

وأعلن الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون عن "اتفاق على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في اقرب وقت ممكن، إيذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية الى طبيعتها الكاملة".

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