السلامي على رادار العراق.. وخطة لتأهيل المواهب ودعم المنتخب الوطني

خبرني - تتداول مصادر رياضية أنباء عن توجه داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم لإجراء تغييرات فنية ضمن مشروع يهدف إلى تطوير المنتخبات الوطنية، عبر الاستفادة من تجارب عربية ناجحة في بناء المنتخبات، على غرار التجربتين المصرية والمغربية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الاتحاد يعتزم فتح باب المفاوضات مع المدرب المغربي جمال السلامي، عقب انتهاء مشواره مع المنتخب الأردني، لتولي مهمة تدريب المنتخب الأولمبي العراقي.

وتشير الأنباء إلى أن الخطة المقترحة تتضمن إسناد مهمة الإشراف على المنتخب الوطني إلى المدرب عماد محمد وكادره الفني، في حين يتولى السلامي قيادة مشروع اكتشاف وصقل المواهب الشابة، والعمل على إعداد اللاعبين في الفئات العمرية تمهيداً لرفد المنتخب الوطني بعناصر جديدة خلال المرحلة المقبلة.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد صحة هذه الأنباء أو يكشف عن تفاصيل المشروع الفني المرتقب.

