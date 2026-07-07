*
الثلاثاء: 07 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

السلامي على رادار العراق.. وخطة لتأهيل المواهب ودعم المنتخب الوطني

  • 07 تموز 2026
  • 22:43
السلامي على رادار العراق وخطة لتأهيل المواهب ودعم المنتخب الوطني

خبرني - تتداول مصادر رياضية أنباء عن توجه داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم لإجراء تغييرات فنية ضمن مشروع يهدف إلى تطوير المنتخبات الوطنية، عبر الاستفادة من تجارب عربية ناجحة في بناء المنتخبات، على غرار التجربتين المصرية والمغربية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الاتحاد يعتزم فتح باب المفاوضات مع المدرب المغربي جمال السلامي، عقب انتهاء مشواره مع المنتخب الأردني، لتولي مهمة تدريب المنتخب الأولمبي العراقي.

وتشير الأنباء إلى أن الخطة المقترحة تتضمن إسناد مهمة الإشراف على المنتخب الوطني إلى المدرب عماد محمد وكادره الفني، في حين يتولى السلامي قيادة مشروع اكتشاف وصقل المواهب الشابة، والعمل على إعداد اللاعبين في الفئات العمرية تمهيداً لرفد المنتخب الوطني بعناصر جديدة خلال المرحلة المقبلة.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد صحة هذه الأنباء أو يكشف عن تفاصيل المشروع الفني المرتقب.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تعثر منتخب الناشئين أمام سوريا في تصفيات غرب آسيا للسلة
تعثر منتخب الناشئين أمام سوريا في تصفيات غرب آسيا للسلة
  • 2026-07-07 22:58
المخادمة ينال أعلى تقييم تحكيمي في الدور 16 من كأس العالم
المخادمة ينال أعلى تقييم تحكيمي في الدور 16 من كأس العالم
  • 2026-07-07 22:11
موعد مباراة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026
موعد مباراة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026
  • 2026-07-07 21:32
الأرجنتين تقلب الطاولة على مصر وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بثلاثية مثيرة
الأرجنتين تقلب الطاولة على مصر وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بثلاثية مثيرة
  • 2026-07-07 21:05
تطور مفاجئ في الوجهة المقبلة ليزيد أبو ليلى
تطور مفاجئ في الوجهة المقبلة ليزيد أبو ليلى
  • 2026-07-07 20:56
تصريح ناري جديد من حسام حسن قبل مباراة مصر والأرجنتين
تصريح ناري جديد من حسام حسن قبل مباراة مصر والأرجنتين
  • 2026-07-07 18:52