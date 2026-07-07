نتنياهو: أختلف مع ترمب أحياناً.. ونتفق بشأن إيران

خبرني - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أنه على الرغم من وجود خلافات بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إيران بين الحين والآخر، فإنهما يتفقان "تماماً" في وجهات النظر المتعلقة بالقضايا الرئيسية الخاصة بطهران.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" أن من السابق لأوانه التكهن بما سيحدث بعد توقيع واشنطن وطهران اتفاقاً مؤقتاً.

كما تابع قائلاً: "يعتقد الرئيس أنه قادر على وقف البرنامج النووي الإيراني"، لكنه أردف أنه يشك في ذلك.

وختم مشدداً: "نتفق في الأمور الكبرى، ونختلف أحياناً، لكننا حلفاء بحق".