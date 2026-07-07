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المخادمة ينال أعلى تقييم تحكيمي في الدور 16 من كأس العالم

  • 07 تموز 2026
  • 22:11
المخادمة ينال أعلى تقييم تحكيمي في الدور 16 من كأس العالم

خبرني - نال الحكم الدولي الأردني أدهم المخادمة أعلى تقييم تحكيمي في مباريات الدور 16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد إدارته مباراة بلجيكا والولايات المتحدة.

ووفقا لموقع (Archivo VAR) الإسباني المتخصص في تحليل الأداء التحكيمي، حصل المخادمة على تقييم 6 من 10، وهو أعلى تقييم بين حكام مباريات هذا الدور.

وأشار الموقع إلى أن المخادمة قدم أداء مستقرا ونجح في إدارة المباراة دون أخطاء مؤثرة، لافتا إلى أن مستواه جاء امتدادا للأداء المميز الذي قدمه في البطولة، ليواصل تأكيد حضوره بين أبرز الحكام المشاركين في مونديال 2026.

ويعد هذا التقييم محطة جديدة في مسيرة المخادمة خلال البطولة، بعدما حظي بإشادات فنية متكررة نظير المستويات التي قدمها في المباريات التي أسندت إليه.

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