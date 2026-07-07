بعد سنوات من التكهنات.. براد بيت وإينيس دي رامون يعلنان ارتباطهما

خبرني - صورة نُشرت عبر "ستوري" كشفت للمرة الأولى ارتباط براد بيت وإينيس دي رامون بعد سنوات من تداول أنباء علاقتهما.

خرجت علاقة النجم الأمريكي براد بيت ومصممة المجوهرات إينيس دي رامون إلى العلن بعد سنوات من التكهنات، عقب نشر صورة جمعتهما في حفل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي، في أول إعلان واضح عن ارتباطهما وفق وسائل إعلام أمريكية.

كشفت مصففة الشعر الخاصة بمصممة المجوهرات إينيس دي رامون عن ارتباط الأخيرة بالنجم الأمريكي براد بيت، بعدما نشرت عبر خاصية "ستوري" صورًا جمعتهما خلال حضورهما حفل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي في مدينة نيويورك، وذلك بحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الصورة التي نُشرت من حفل الزفاف جاءت بمثابة الإعلان الأول عن ارتباط الثنائي، بعد سنوات من تداول أنباء حول علاقتهما، دون أي إعلان رسمي منهما.

وأشارت التقارير إلى أن براد بيت كان سبب انفصال إينيس دي رامون عن زوجها السابق، الممثل بول ويسلي، بطل فيلم **يوميات مصاص الدماء**، قبل أن تعلن ارتباطها ببراد بيت رسميًا بعد مرور أربع سنوات.

وأضافت التقارير أن ظهور إينيس دي رامون في حياة براد بيت جاء خلال فترة النزاعات القضائية والخلافات المستمرة بينه وبين زوجته السابقة أنجلينا جولي، على خلفية النزاع المتعلق بعقار ميرافال، وذلك بعد علاقة حب استمرت عامين، انتهت بالانفصال في أعقاب اتهامات باعتدائه عليها وعلى أطفالهما جسديًا ولفظيًا، إلى جانب تعاطيه الكحول.

إينيس دي رامون هي مصممة مجوهرات أمريكية من أصول إسبانية. سبق لها الزواج من الممثل بول ويسلي، قبل إعلان انفصالهما في عام 2022، ثم استكمال إجراءات الطلاق في عام 2024.

وبدأت علاقتها ببراد بيت في أواخر عام 2022، وتداولت تقارير إعلامية أنها انتقلت للإقامة في منزله، كما ظهر الثنائي معًا في مناسبات وأماكن عدة خلال الفترة الماضية، قبل أن يأتي الإعلان الأخير ليؤكد ارتباطهما.