تقرير- نتنياهو قد يجدد الحرب على غزة لكسب الانتخابات

خبرني - قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يجدد الحرب على غزة لكسب الأصوات في الانتخابات العامة المقبلة.

وذكر المحلل العسكري في الصحيفة عاموس هارئيل أنه "بعد أن فرض ترامب وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، قد يجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي القتال في قطاع غزة لتحقيق هدفه الأساسي: الفوز في الانتخابات".

وأشار إلى أن "الإعلان عن الاجتماع المرتقب في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو لم يحظ باهتمام يذكر حتى الآن".

ولفت إلى أنه "لم يعلن بعد عن موعده، لكن التقديرات في تل ابيب تشير إلى أنه قد يعقد نهاية يوليو/ تموز الجاري أو بداية أغسطس/ آب المقبل".

وقال هارئيل: "من الواضح أن رئيس الوزراء بحاجة إلى الرئيس الأمريكي في الفترة التي تسبق انتخابات الكنيست، إلا أن العلاقات بين الزعيمين توترت أخيرا لدرجة أن المتحدثين باسم رئيس الوزراء شنوا هجمات شخصية لاذعة ضد ترامب على القناة 14 الموالية لنتنياهو".

وأضاف: "لم يكتف الرئيس ترامب بوقف الحرب في إيران، خلافا لما كان نتنياهو يرغب فيه، بل فرض أيضا وقف إطلاق النار على إسرائيل في حربها ضد حزب الله في لبنان، وتوقف عن الحديث عن ضرورة منح نتنياهو عفوا في محاكمته الجنائية".

وتابع: "تشير التصريحات والتسريبات الصادرة عن المقربين من ترامب إلى قدر من الاستياء تجاه نتنياهو، بل وحتى شعوره بالإهانة أحيانا".