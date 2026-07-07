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السيسي يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد خروجه «المشرف» من المونديال

  • 07 تموز 2026
  • 21:40
السيسي يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد خروجه المشرف من المونديال

خبرني - وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة لمنتخب بلاده بعد خروجه «المشرف» من المونديال، الثلاثاء.

وقال السيسي، على حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "شكرا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف ، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية". 

وأضاف: "نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى".

وكان منتخب مصر خسر مباراته الثلاثاء في دور الـ16 في كأس العالم بأمريكا أمام حامل اللقب منتخب الأرجنتين بنتيجة 3- 2، في مباراة دراماتيكية، شهدت عودة رفاق ميسي إلى المباراة بعد الدقيقية 75.

وقلب المنتخب الأرجنتيني هزيمته بهدفين مقابل لا شيئ إلى فوز.

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