السيسي يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد خروجه «المشرف» من المونديال

خبرني - وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة لمنتخب بلاده بعد خروجه «المشرف» من المونديال، الثلاثاء.

وقال السيسي، على حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "شكرا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف ، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية".

وأضاف: "نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى".

وكان منتخب مصر خسر مباراته الثلاثاء في دور الـ16 في كأس العالم بأمريكا أمام حامل اللقب منتخب الأرجنتين بنتيجة 3- 2، في مباراة دراماتيكية، شهدت عودة رفاق ميسي إلى المباراة بعد الدقيقية 75.

وقلب المنتخب الأرجنتيني هزيمته بهدفين مقابل لا شيئ إلى فوز.