وداعاً xAI.. ماسك يطلق عصر SpaceXAI

خبرني - في خطوة جديدة تعكس طموحات إيلون ماسك لتوحيد إمبراطورياته التقنية، ودعت علامة xAI هويتها بعد إعادة تسمية شركة الذكاء الاصطناعي التي أسسها الملياردير الأمريكي إلى SpaceXAI، مع إطلاق شعار جديد وتحديث اسم الحساب الرسمي للشركة على منصة "X".

وتأتي هذه الخطوة بعد استحواذ SpaceX على xAI، في عملية هدفت إلى جمع مشاريع ماسك في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والتواصل الاجتماعي تحت مظلة واحدة. وتشمل الصفقة دمج تقنيات الشركة، وعلى رأسها روبوت الدردشة الذكي Grok، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية الضخمة التي تطورها SpaceX.

ونشر الحساب الرسمي للشركة مقطع فيديو يظهر انتقال شعار xAI تدريجيا إلى الشعار الجديد لـ SpaceXAI، في إشارة رمزية إلى نهاية مرحلة الشركة المستقلة وبداية عصر جديد تعمل فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة SpaceX.

وكان ماسك قد أعلن سابقًا أن xAI لن تستمر كشركة منفصلة، وأن منتجات الذكاء الاصطناعي التابعة لها ستُطرح تحت العلامة التجارية الجديدة SpaceXAI، في إطار استراتيجية تهدف إلى دمج قدرات الذكاء الاصطناعي مع مشاريع الفضاء المستقبلية.

رهان ماسك الأكبر: الذكاء الاصطناعي في الفضاء

لا يقتصر الأمر على تغيير الاسم فقط، إذ تكشف الخطوة عن توجه أوسع لدى SpaceX للاستثمار بقوة في الذكاء الاصطناعي. فبينما اشتهرت الشركة تاريخيا بصناعة الصواريخ وتطوير شبكة الإنترنت الفضائي عبر Starlink، فإنها باتت ترى في الذكاء الاصطناعي أحد أكبر أسواق المستقبل.

وتشير الخطط المعلنة إلى رغبة SpaceX في تطوير مراكز بيانات ذكية في الفضاء، عبر إطلاق أقمار صناعية مخصصة للحوسبة، بهدف توفير طاقة وقدرات معالجة ضخمة بعيدًا عن القيود التي تواجه مراكز البيانات على الأرض. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع خلال السنوات المقبلة، مع خطط للوصول إلى مرحلة تشغيلية اعتبارًا من عام 2028 وفق ما ورد في التقارير.

استثمارات ضخمة

وتزامن تغيير العلامة التجارية مع توسع هائل في قيمة واستثمارات SpaceX، حيث أصبحت الشركة تراهن على الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد أهم محركات النمو المستقبلية. ووفق التقارير، خصصت الشركة مليارات الدولارات للبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، متجاوزة استثماراتها في بعض قطاعات الفضاء والاتصالات.

ورغم أن قطاع الذكاء الاصطناعي لا يزال يواجه تحديات مالية كبيرة، ترى SpaceX أن إمكاناته المستقبلية قد تكون الأكبر، خصوصًا مع الطلب العالمي المتزايد على قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي العملاقة.

كما دخلت الشركة في اتفاقيات ضخمة لتوفير قدرات حوسبة لشركات تقنية كبرى، في إطار تحويل مراكز البيانات التابعة لها إلى عنصر أساسي في البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.