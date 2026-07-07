*
الثلاثاء: 07 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

موعد مباراة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

  • 07 تموز 2026
  • 21:32
موعد مباراة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

خبرني - واصل منتخب الأرجنتين مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بإقصاء المنتخب المصري.

وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره المصري بنتيجة 3-2 في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في قارة أمريكا الشمالية.

وتأهل منتخب الأرجنتين بهذا الفوز إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم.

وينتظر "التانغو" مواجهة الفريق الفائز من مباراة سويسرا وكولومبيا في ختام منافسات دور الـ16.

وستقام تلك المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 12 يوليو/تموز الجاري، في تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت مصر والخامسة صباحا بتوقيت الإمارات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تعثر منتخب الناشئين أمام سوريا في تصفيات غرب آسيا للسلة
تعثر منتخب الناشئين أمام سوريا في تصفيات غرب آسيا للسلة
  • 2026-07-07 22:58
السلامي على رادار العراق.. وخطة لتأهيل المواهب ودعم المنتخب الوطني
السلامي على رادار العراق.. وخطة لتأهيل المواهب ودعم المنتخب الوطني
  • 2026-07-07 22:43
المخادمة ينال أعلى تقييم تحكيمي في الدور 16 من كأس العالم
المخادمة ينال أعلى تقييم تحكيمي في الدور 16 من كأس العالم
  • 2026-07-07 22:11
الأرجنتين تقلب الطاولة على مصر وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بثلاثية مثيرة
الأرجنتين تقلب الطاولة على مصر وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بثلاثية مثيرة
  • 2026-07-07 21:05
تطور مفاجئ في الوجهة المقبلة ليزيد أبو ليلى
تطور مفاجئ في الوجهة المقبلة ليزيد أبو ليلى
  • 2026-07-07 20:56
تصريح ناري جديد من حسام حسن قبل مباراة مصر والأرجنتين
تصريح ناري جديد من حسام حسن قبل مباراة مصر والأرجنتين
  • 2026-07-07 18:52