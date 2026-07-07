موعد مباراة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

خبرني - واصل منتخب الأرجنتين مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بإقصاء المنتخب المصري.

وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره المصري بنتيجة 3-2 في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في قارة أمريكا الشمالية.

وتأهل منتخب الأرجنتين بهذا الفوز إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم.

وينتظر "التانغو" مواجهة الفريق الفائز من مباراة سويسرا وكولومبيا في ختام منافسات دور الـ16.

وستقام تلك المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 12 يوليو/تموز الجاري، في تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت مصر والخامسة صباحا بتوقيت الإمارات.