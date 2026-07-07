خبرني - أعلنت شركة Kao USA المصنعة لعلامة Oribe الفاخرة للشعر، عن سحب طوعي لمنتجين من شامبو "سيرين سكالب دينسيفاينغ" بعد اكتشاف تلوثهما ببكتيريا خطيرة قد تشكل خطرا على الفئات الأكثر ضعفا.

وجاء القرار بعد أن أظهرت الفحوصات المخبرية وجود بكتيريا Pluralibacter gergoviae تنمو داخل المنتج، وهي بكتيريا معروفة بمقاومتها للمواد الحافظة، ولها تاريخ في تلويث مستحضرات التجميل، إذ سبق أن تسببت في سحب نحو مليون وحدة من شامبو "أميكا" عام 2024.



وتشمل المنتجات الملوثة حجمين من الشامبو:

- شامبو Oribe Serene Scalp Densifying بحجم 250 مل (سعر 52 دولارا) برمز دفعة YR010556.

- شامبو Oribe Serene Scalp Densifying بحجم 1000 مل (سعر 166 دولارا) برمزي الدفعة YR010566 وYR010576، وجرى تصنيعها خلال الفترة بين 21 و26 فبراير 2026، وبيعها في صالونات التجميل ومتاجر التجزئة في الولايات المتحدة وكندا.

ووفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن البكتيريا تشكل خطرا طبيا ضئيلا على الأشخاص الأصحاء، لكنها قد تؤدي إلى التهابات العين والجهاز التنفسي والمسالك البولية، وقد تصل إلى تعفن الدم (الإنتان) لدى الفئات الأكثر عرضة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وضعف المناعة والمخضعين للعمليات الجراحية.

وتعمل الشركة حاليا مع إدارة الغذاء والدواء لإزالة الدفعات المتأثرة من مستودعاتها، وطلبت من شركائها في قطاعي التجزئة والصالونات إعادة المنتجات الملوثة للتخلص منها بأمان، مع توصية شديدة للمستهلكين بالتوقف الفوري عن استخدام المنتج بغض النظر عن حالتهم الصحية، والتواصل مع الخط الساخن للشركة أو عبر البريد الإلكتروني للحصول على بديل.

يذكر أن علامة "أوريب" تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهير، إذ أعربت مارثا ستيوارت عن حبها للمنتج لما يمنحه لشعرها من كثافة وصحة، كما كشفت فيكتوريا بيكهام أنها تستخدمه لشعرها، واستخدمته أيضا ميغان ماركل في تصوير مسلسل Suits، وأكدت مصففة الشعر أليسيا كارمودي أنها "لا تستطيع العيش من دونه".

المصدر: نيويورك بوست