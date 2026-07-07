الأرجنتين تقلب الطاولة على مصر وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بثلاثية مثيرة

خبرني - حسم المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره أمام المنتخب المصري إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب أتلانتا ضمن منافسات دور الـ16.

ودخل المنتخب المصري اللقاء بقوة، وافتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 14 عبر المدافع ياسر إبراهيم الذي ارتقى لركنية نفذها مروان عطية وأسكنها الشباك برأسية قوية.

وكاد المنتخب الأرجنتيني أن يدرك التعادل في الدقيقة 19 بعدما حصل على ركلة جزاء، إلا أن الحارس مصطفى شوبير تألق وتصدى لتسديدة ليونيل ميسي، قبل أن يواصل تألقه في الشوط الأول بالتصدي لمحاولات خطيرة أبرزها رأسيتا أليكسيس ماك أليستر وخوليان ألفاريز، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 1-0.

وفي الشوط الثاني، عزز المنتخب المصري تقدمه في الدقيقة 58 بهدف سجله زيكو بعد متابعة لعرضية أرضية متقنة من هيثم حسن، ليمنح "الفراعنة" أفضلية بهدفين دون رد.

لكن المنتخب الأرجنتيني عاد بقوة في الدقائق الأخيرة، إذ قلص كريستيان روميرو الفارق في الدقيقة 79 برأسية إثر عرضية من ميسي، قبل أن يسجل ميسي هدف التعادل في الدقيقة 83 بتسديدة متقنة. وبعدها بلحظات، أكمل إنزو فرنانديز العودة الأرجنتينية بإحراز هدف الفوز برأسية، لتنتهي المواجهة بانتصار "الألبيسيليستي" بنتيجة 3-2.

وبهذه النتيجة، ودع المنتخب المصري البطولة بعدما قدم أفضل مشاركة في تاريخه بوصوله إلى الدور ثمن النهائي لأول مرة، فيما تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة سويسرا وكولومبيا.