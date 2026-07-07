تطور مفاجئ في الوجهة المقبلة ليزيد أبو ليلى

خبرني - لم يحسم يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن لكرة القدم، حتى اللحظة وجهته المقبلة بشكل رسمي، مما فتح باب التأويلات والتساؤلات حول حقيقة احترافه في دوري روشن السعودي.



وكان يزيد أبو ليلى قد تخلف عن رحلة العودة مع منتخب الأردن الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2026، بعد أن قام بنشر صوره له عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، بأنه توجه من أمريكا إلى إسطنبول ثم مصر.



وبعد عودة منتخب الأردن إلى العاصمة عمان، تم تسريب معلومات بأن أبو ليلى قد يكون قريباً من الاحتراف بصفوف فريق التعاون السعودي، لكن حتى اللحظة لم يُعلَن عن ذلك بشكل رسمي.



يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن هل يحترف في الدوري السعودي؟



كشفت مصادر خاصة، أن إدارة نادي الحسين إربد فاتحت يزيد أبو ليلى بشأن تجديد عقده وذلك بعد وصوله إلى عمان عقب انتهاء إجازته الخاصة.



وكشفت المصادر أن أبو ليلى قد يكون قريباً من تجديد عقده مع نادي الحسين إربد القادر على تعويضه عن أي رحلة احترافية خارجية حيث يحصل أبو ليلى عادة على عقد مرتفع قياساً بباقي نجوم الفريق؛ نظراً لحساسية وأهمية المركز الذي يلعب به ومحدودية الخيارات أمام النادي.



وقد يفضل أبو ليلى الاستقرار في نادي الحسين إربد بعد أن أمضى مع الفريق موسمين وشاركه في التتويج بنحو خمسة ألقاب محلية ومثله آسيوياً، وسط بيئة نموذجية للاعب كرة القدم، لكن وفي الوقت نفسه يبقى خيار احترافه خارجياً ولا سيما مع فريق التعاون السعودي خياراً مطروحاً.



وكان أبو ليلى قد تعرض لانتقادات لاذعة بعد انتهاء مشاركة منتخب الأردن في نهائيات كأس العالم 2026، في ظل المستوى الذي ظهر عليه ولم يكن ملبياً لطموح الجماهير.



وينتظر أن يحدد أبو ليلى وجهته الاحترافية المقبلة قريباً ولا سيما أن نادي الحسين إربد يسعى لحسم خياراته مبكراً بهدف الدخول بمعسكر خارجي استعداداً لمواجهة باختاكور الأوزبكي في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة والمقررة يوم 11 آب/ أغسطس المقبل.



تجدر الإشارة إلى أن يزيد أبو ليلى (33 عاماً) قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي شباب الأردن ومنه انتقل إلى الفيصلي وشاركه في إحراز عدة ألقاب محلية وخاض تجربة احترافية مع فريق الجبلين السعودي، قبل أن يستقر بصفوف فريق الحسين إربد.

