ترمب: لا نحتاج مضيق هرمز.. وغرينلاند لنا

خبرني - أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده ليست بحاجة إلى مضيق هرمز، موضحاً أن لديها كميات كبيرة من النفط.



وذكر ترمب للصحفيين، خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا: «قضينا على قدرات إيران العسكرية، وطهران لن تحصل على سلاح نووي»، موضحاً أن تركيا لم تنخرط في الحرب في إيران بفضله، وهي لا تريد أن ترى إيران تحصل على سلاح نووي.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تسحب جميع جنودها من أوروبا، مشدداً بالقول: «خاب أملي كثيراً في الناتو، وحضرت إلى القمة بسبب انعقادها في تركيا تقديراً لأردوغان».



وفي رده على سؤال بشأن إقليم غرينلاند التابع للدنمارك، قال ترمب إن السيطرة على غرينلاند «ينبغي أن تؤول لأمريكا لا إلى الدنمارك».



وأضاف: «هذا هو ما أضر بعلاقتي مع حلف الناتو؛ لأن غرينلاند لا تساعد الدنمارك، والدنمارك لا تنفق أموالاً كافية لمساعدة غرينلاند فعلياً، لكنها تُمثّل جزءاً مهماً بالنسبة للولايات المتحدة، وهي محاطة بسفن صينية وسفن روسية، ويجب أن تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة، وليس الدنمارك».



وحول الحرب في أوكرانيا، قال ترمب: تحدثت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنه يعتقد بأن الحرب في أوكرانيا ستنتهي، مضيفاً: أوقفت 8 حروب، وأعتقد أنني سأنهي التاسعة، وآمل أن نضع حدّاً للحرب في أوكرانيا قريباً.



وتوقع ترمب التوصل إلى حل وأن كلاً من روسيا وأوكرانيا تريدان التوصل إلى اتفاق.



وبشأن قضية بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا، قال ترمب: «سنتخذ قراراً بشأن تصدير طائرات F-35 لتركيا»، موضحاً أن «تركيا اشترت طائرات، وأعتقد أن علينا التزاماً بصيانة محركاتها».



من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل في نتيجة إيجابية بشأن رغبة أنقرة في شراء المقاتلات، موضحاً أن ترمب كان قد وعد بتزويد تركيا بخمس طائرات وأنه دائماً ما يفي بوعوده.