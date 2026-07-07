«الأصوات أقرب للرجال».. لماذا انتقدت ياسمين الخطيب المغنيات الشعبيات؟

خبرني - عادت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب إلى صدارة التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها تعليقًا انتقدت فيه المغنيات الشعبيات من الجيل الجديد في مصر.

واعتبرت أن الأغنية الشعبية النسائية فقدت كثيرًا من السمات التي ارتبط بها هذا اللون الغنائي على مدار سنوات، سواء في المضمون أو أسلوب الأداء.

وشاركت ياسمين الخطيب متابعيها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» منشورًا عبّرت فيه عن استيائها من بعض النماذج الغنائية الحالية، سواء من ناحية المظهر أو طبيعة الأغنيات المطروحة، مشيرةً إلى أن كلمات الأغاني باتت تميل إلى الصراعات والانتقام، بدلًا من التركيز على المشاعر الإنسانية التي عُرفت بها الأغنية الشعبية في السابق.

ياسمين الخطيب تنتقد الأغنية الشعبية النسائية

أضافت، في منشورها، أن كثيرًا من الأغنيات الحديثة ابتعدت عن موضوعات الحب والاشتياق والفراق، واتجهت إلى مفردات وصراعات لم تكن مألوفة في هذا النوع من الغناء. كما انتقدت الإطلالات والأداء الصوتي لبعض المطربات، قائلةً إن أصوات بعضهن أصبحت أقرب إلى أصوات الرجال، وهو ما قوبل بتفاعل واسع من متابعيها.

وانقسمت آراء المتابعين بشأن تصريحات ياسمين الخطيب، إذ أيدها عدد منهم، معتبرين أن الأغنية الشعبية شهدت تغيرًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة، بينما رأى آخرون أن تعميم هذا الرأي على جميع المطربات الشعبيات لا يعكس الصورة الكاملة لهذا اللون الغنائي.

ليست هذه المرة الأولى التي تدور فيها نقاشات واسعة حول آراء ياسمين الخطيب عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتادت إبداء وجهة نظرها في عدد من القضايا الاجتماعية والإعلامية.

وسبق أن انتقدت أسلوب استخدام بعض الأشخاص لمواقع التواصل الاجتماعي، معتبرةً أنها تحولت، لدى كثيرين، من وسيلة للتواصل وتبادل الخبرات إلى مساحة لعرض الخلافات الشخصية والمشكلات اليومية أمام الجمهور.

كما أكدت، في منشور سابق، أن جانبًا من المحتوى المتداول عبر بعض خدمات البث المباشر أصبح يركز على المشاحنات والفضائح الشخصية أكثر من تقديم محتوى هادف أو مفيد، ووصفت ذلك بأنه من الظواهر السلبية التي تستحق التوقف عندها.

على صعيد آخر، تعرضت ياسمين الخطيب، مؤخرًا، لعدوى بكتيرية في خدها الأيمن.

وأوضحت الإعلامية المصرية أن الأعراض بدأت بظهور تورم واضح في الوجه، قبل أن تكشف الفحوص الطبية إصابتها بالتهاب عميق في الأنسجة أسفل الجلد، نتج عنه تكوُّن ثلاثة خُراجات كبيرة، ما استدعى خضوعها لتدخل جراحي دقيق، حتى تلقت العلاج وتعافت من الحالة.