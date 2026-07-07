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طهران: حركة الملاحة بمضيق هرمز تتم وفقا للترتيبات الإيرانية

  • 07 تموز 2026
  • 20:29
طهران حركة الملاحة بمضيق هرمز تتم وفقا للترتيبات الإيرانية

خبرني - قالت وكالة بلومبيرغ نقلا عن وثيقة: إيران أبلغت المنظمة البحرية الدولية أن لها سلطة على أجزاء من مضيق هرمز

وافاد مصدر مطلع لوكالة "فارس": حركة الملاحة في مضيق هرمز تتم وفقا للترتيبات الإيرانية

من جانبه، قال مركز المعلومات البحرية انه تم رفع مستوى التهديد في هرمز إلى شديد

واضاف "حركة مستمرة بالممرين الشمالي والجنوبي بهرمز ولا انتقال للسفن للمسار العماني وتم رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى شديد بعد الهجمات الأخيرة".

وقال ان استمرار هجمات الحرس الثوري الإيراني والنداء اللاسلكي للسفن ونشاط المسيرات.

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