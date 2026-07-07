بعد تعليقه 7 سنوات.. هل يعيد ترمب تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف-35»؟

خبرني - أفصح مسؤولون أمريكيون كبار أن الرئيس دونالد ترمب سيبلغ نظيره التركي رجب أردوغان بأنه مستعد لإعادة تركيا إلى برنامج يتيح لها شراء مقاتلات F-35 الشبحية، في خطوة من شأنها إلغاء الحظر الذي فرضه قبل 7 سنوات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفق مانقلت «نيويورك تايمز».

وتوقع التقرير أن يطرح ترمب هذا الملف خلال لقائه المرتقب مع أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين اختلفوا بشأن الآلية التي يمكن أن تعتمدها الإدارة الأمريكية لتجاوز القيود القانونية وقيود الكونغرس، إلا أنهم أشاروا إلى احتمال تبادل رسائل رسمية بين الزعيمين تمهد لإعادة دمج أنقرة في البرنامج. ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على ما أوردته الصحيفة، بحسب وكالة رويترز.

واستبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف-35» عام 2019، بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، معتبرة أن تشغيل المنظومة الروسية إلى جانب المقاتلات الأمريكية المتطورة يشكل خطراً على أمن التكنولوجيا العسكرية.

وفرضت واشنطن عقوبات على تركيا بموجب قانون «كاتسا»، فيما أقر الكونغرس تشريعاً يمنع بيع مقاتلات «إف-35» لأنقرة طالما تحتفظ بمنظومة «إس-400».

ورغم استمرار هذا الخلاف، شهدت العلاقات بين واشنطن وأنقرة تحسناً خلال الفترة الأخيرة. ففي الشهر الماضي، أخطرت إدارة ترمب الكونغرس رسمياً بنيتها الموافقة على بيع عشرات محركات الطائرات لتركيا في صفقة تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار، وفق وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز.

ويرى مراقبون أن إعادة فتح ملف «إف-35» تعكس رغبة الجانبين في إعادة بناء التعاون الدفاعي داخل حلف الناتو، خصوصاً في ظل المتغيرات الأمنية التي تشهدها المنطقة، إلا أن أي خطوة عملية ستظل مرهونة بموافقة الكونغرس الأمريكي وبإيجاد مخرج قانوني لقضية منظومة «إس-400» التي لا تزال تمثل العقبة الرئيسية أمام عودة تركيا إلى البرنامج.